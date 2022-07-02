نقيب المهندسين يطالب بإقالة «أمين النقابة».. و«الديب»: لم نتعمد إهانته

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الإثنين المقبل سيبحث إقالة الأمين العام للنقابة من منصبه واختيار أمين عام بدلا منه، وهو ما يترتب عليه إقالته من عضوية هيئة المكتب، وذلك على خلفية الخطاب الذي أصدره الأمين العام، وتضمن ما اعتبرته عدة شُعب نقابية وأعضاء بالجمعية العمومية «تجاوزات في حق نقيب المهندسين وإهانة له».

وفي المقابل أصدر المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين بيانا قال فيه إنه لم يتعمد إهانة النقيب، بل تعمد الحفاظ على المبادئ وعدم الانسياق خلف أي ضغوط.

أزمة نقابة المهندسين

وتعود الأزمة بين نقيب المهندسين وأمين عام النقابة إلى قرار من الأخير بتاريخ الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بخصوص سحب توكيل مكتب محاماة يعمل كمستشار قانوني لنقيب المهندسين،و واعتباره كأن لم يكن وغير نافذ، وتكليف نقيب المهندسين بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص بتوثيق السيارة المتنقل 1 وإخطار هيئة المكتب بهذا الإلغاء.

وأثار خطاب الأمين العام وما تضمنه من تكليفات لنقيب المهندسين من أمين عام النقابة، غضب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، كما أعقبه توجيه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدعوة إلى إجتماع طارئ لمجلس النقابة الإثنين 4 يوليو 2022 بمقر النقابة.

خطاب أمين عام نقابة المهندسين

وتعليقا على رد فعل المهندسين تجاه خطاب أمين عام النقابة، أصدر الأخير بيانا باسمه، جاء فيه: بشأن ما ورد بالخطاب رقم ۲۷۳ لسنه ۲۰۲۲ م لم نتعمد بأي شكل من الاشكال اهانة السيد المحترم نقيب المهندسين و لكن ما تعمدناه هو الحفاظ على المباديء التي اقسمنا عليها منذ اللحظه الاولى بالحفاظ على مبادئنا و عدم الانسياق خلف أي ضغوط أو رغبات فرديه من أي أحد والبُعد تماما عن الشبهات في التعاقدات الخاصة والاعتماد على المؤسسات العامة في تقديم كل الخدمات لكافه المهندسين لضمان كفاءه الخدمة و مساواة تقديمها وكذلك تجنب الوقوع في أي شبهات عانى منها المهندسون كثيرا، وبالتالي جاء قرار المجلس الاعلى انتصارا لهذا المبدأ دون توجيه اي إهانة للسيد النقيب سواء بصفته أو بشخصه.

وتابع البيان: نطمئن كل أبنائنا وإخواننا المهندسين أن حقوقهم مصانة، وأن كل مهندس يحظى بكافة الاحترام والتقدير وعلى رأسهم نقيبنا المحترم.

نقيب المهندسين يطالب بإقالة الأمين العام

من جانبه قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إن الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للنقابة سيشهد بالتأكيد بحث الخطاب الموجه من الأمين العام، وما شهده من تجاوز تجاه النقيب العام والجمعية العمومية، وكذلك سيبحث مطالب إقالة الأمين العام الحالي واختيار أمين عام جديد.

وأكد النقيب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن كافة السيناريوهات مطروحة على طاولة الاجتماع، بما فيها إقالة الأمين العام الحالي، لافتا إلى أن جموع المهندسين سيتابعون وقائع الاجتماع وما سيشهده من مناقشات وإجراءات لضبط الأداء النقابي بشكل كامل ووقف أى تجاوز يعطل مسيرة نقابة المهندسين.

وتعقيبا على البيان المنسوب للأمين العام الذي يوضح فيه عدم توجيه إهانة للنقيب قال «النبراوي»: هذا البيان لا يضيف أي شئ للإهانة التي صدرت عن الأمين العام والتشويه المتعمد ويجب المحاسبة على ما حدث من إهانة لاسم وسمعة ومكانة المهندسين المصريين ممثلين في النقيب العام بشخصه وصفته.