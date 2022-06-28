الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمطعم في المهندسين دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع سوريا في منطقة المهندسين، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ بحريق مطعم بالمهندسين

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع سوريا بمنطقة المهندسين وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

محاصرة النيران لمنع خطر الامتداد

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المطاعم أو العمارات السكنية المجاورة للمطعم، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.