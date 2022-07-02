حظك اليوم برج الحمل الأحد 3-6-2022 عاطفيا ومهنيا

ينتمي الكثير من مشاهير العالم لبرج الحمل الهادئ بطبعه، والذي يعد واحدًا من الشخصيات التي تتحمل من الصعاب والأزمات بقدرته على التفكير خارج الصندوق، من بينهم الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويجر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.

وبحسب الفلك، يستطيع مولود برج الحمل أن يصل إلى أعلى المناصب والامكانيات، كما يبحث بعض أصحاب هذا البرج بشكل يومي حظك اليوم، على كل الأصعدة، فهو من الشخصيات العنيدة التي تعشق تحمل التحديات، ويحاول معرفة ما ستسفر عنه المستقبل حتى يمكنه الاستعداد لكل ما سيأتي.

واليوم الأحد 3 يوليو، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، لمواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

قالت خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الحمل اليوم، يدفعك الوضع الفلكي لمعالجة الروتين بالتجديد وتنجح في توطيد أواصر المحبة مع من حولك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج اليوم القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبدفء المشاعر.