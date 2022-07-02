حظك اليوم برج الثور السبت 2-7-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور من الأبراج الترابية، وهي الأبراج التي تنتمي إلى مجموعة الجدي والعذراء، ومن المعروف عن مولود الثور أنه يتفق بشكل كبير مع الأبراج المائية والترابيّة، وهو أيضا يتوافق مع مواليد كل من أبراج العقرب والسرطان والعذراء والجدي.

ومن مميزات مولود برج الثور، أنه من الشخصيات العملية والسريعة في تفكيرها، وتستطيع أن تحلل الأمور بمنتهى السرعة والاتزان، كما أنه شديد الإخلاص للمحيطين به على الصعيد المهني والاجتماعي، كما يمكن الثقة به، وهو أيضًا شديد الحب والاهتمام بعائلته، ومن الشخصيات القوية المحبة للقيادة وتحمل المسئولية، ويكره التغير المستمر والمتواصل، ومن أهم مميزاته أنه شديد الصبر والتحمل، ويعتبر من الشخصيات الصلبة ويكره المفاجآت.

عيوب برج الثور

ومن أكثر عيوب مولود برج الثور، أنه سريع الاستفزاز والغضب والعناد، وهو شديد الغيرة على شريك حياته أو من يحب، كما أنه من الشخصيات السريعة التوتر والانفعال والعصبية، ومن السهل تعرضه للاستفزاز بسرعة وسهولة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تؤكد لك اليوم الأفلاك مولود برج الثور، قد تعاني من ضغوط أو خلافات مع المحيطين بك، لهذا كن مستعدا للتفاهم بهدوء كي تحل الخلافات.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن الوضع الفلكي دقيقًا وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير، وفق حظك اليوم.