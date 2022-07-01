حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل شجاع بدرجة كبيرة فهو لديه قوة في التعامل مع مختلف المشكلات والتحديات التي تواجهه لأنه يتصدى لها، كما أنه لا يخاف من الخطوات التي تتطلب قلبًا جريئًا، إذ إنه يدرس خطواته جيدًا ثم يتخذ القرار بشكل واثق كونه يكره الأيادي المرتعشة.

ويحب مولود برج الحمل تجربة الأشياء الجديدة في حياته، فهو يكره الروتين ويحب أن يقضي أوقاتًا سعيدة في حياته، إذ إنه يستطيع بحماسه أن يحول أوقاته العادية لأوقات سعيدة يستمتع بها الجميع، كما أنه يتسم بالاستقلالية عمن حوله فهو حتى في حالة احتياجه للمساعدة لا يطلبها بل ينتظر من الجميع أن يقدموها له.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي على النحو التالي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل

تستطيع أن تنجز بحماس وتقوم بخيارات جيدة في حياتك العملية ومع زملائك حتى لو واجهت بعض التعقيدات، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل، اليوم الجمعة.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة، حيث أنك تجد الجنس الآخر منجذبًا لك وتشعر بسعادة مع شريك حياتك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو الحالي.