حظك اليوم برج الأسد الأحد 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يحب لفت نظر الآخرين له كثيرا، ويعتمد في ذلك على ثقته الكبيرة في ذاته، ويعتمد على أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ولديه حس عال من المسؤولية تجاه المهام المسندة إليه والأشخاص المحيطين به والمقربين منه، كما أنه يعرف ما يريده وما ينبغي عليه أن يقوم بتقديمه، ومن أهم صفات مولود هذا البرج قوة الشخصية، وقدرته على القيادة، سواء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية أو في علاقته بأصدقاء.

ومن أبرز إيجابيات مولود برج الأسد، أنه لديه طموح كبير، يسعى دائما لتحقيقه دون كلل أو ملل، كما أنه يحب أن ينفق على نفسه ويدللها كثيرا، ولا يبخل عليها على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد والمريخ يمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

الحب عند برج الأسد

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش بدون حب على الإطلاق، ويحب إظهار حبه في العلن، ولا يخجل منه، كما أنه شخص عاطفي وصادق في مشاعره، ولا يحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر.