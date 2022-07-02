حظك اليوم برج الأسد السبت 2-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كُثر ينتمون لبرج الأسد القيادي بطبعة والمتفرد فتجد في مقدمتمه أحمد عز والطرب اللبناني رامي عياش الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد صلاح السعدني، ، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

وبحسب خبراء الفلك، فهذا المولود الذكي صاحب برج الأسد يحمل الكثير من الصفات الفريدة التي تجعله في المقدمة دوما منها أنه قيادي بالفطرة ويرجع ذلك لأن لديهم شعور دائم بالثقة بالنفس فهم نادرًا ما يشعرون بالغيرة من الآخرين خاصة في العمل، مما يجعلهم محبوبين من زملائهم ومصدر ثقة لمن حولهم.

واليوم السبت 2 يوليو قد يبحث البعض من أصحاب هذا البرج عن التوقع الذي ينتظرهم، ولهذا يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، لمواليد برج الأسد المهتمين بمتابعة أخبار الفلك والخرائط النجمية والفلكية، نعرض لكم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الأسد إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، فإن فينوس وعطارد داعمان ويعملان لصالحك، ويمدانك بالنشاط والطاقة العاطفية والثقة في النفس.