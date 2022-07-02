«التعاون الدولي»: دعم أكثر من مليون مزارع في 500 قرية حتى 2023

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، لدعم أكثر من مليون مزارع في 500 قرية، حتى سنة 2023.

يأتي ذلك امتدادًا للمشروع الذي تم إطلاقه في إطار استراتيجية التعاون المشترك بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج، الذي تم من خلاله بناء قدرات 280 ألف من صغار المزارعين في 64 قرية بمحافظة الأقصر.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك 4 محافظات أخرى في صعيد مصر سيتم العمل عليها، من خلال تقديم التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، فضلاً عن تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، كما ستُقدم المساعدة للمزارعين لتنظيم أنفسهم في مجموعات من 70 شخصًا على الأقل في المجموعة الواحدة؛ لتعزيز دمج الحيازات الزراعية، فيما بينهم ومضاعفة دخولهم.

تدشين 57 مدرسة مجتمعية ذكية في 7 محافظات

وبحسب الوزارة، أنه في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي أيضًا، تم تدشين 57 مدرسة مجتمعية ذكية في 7 محافظات، التي تعد مركزًا متكاملًا متكاملا للمعرفة لجميع أفراد القرية، من خلال تعليم الأطفال ورفع قدرات ووعي الأمهات وبناء القدرات الريادية، ويجري العمل على تحويل 139 مدرسة مجتمعية إلى مراكز لتقديم خدمات متكاملة للبناء قدرات ريادية لعدد 102,000 امرأة، لتحصل أكثر من 33,000 منهن على قروض صغيرة لبدء أعمالهن التجارية الخاصة من خلال مبادرة «هي تستطيع».

مساهمة المرأة في التنمية الزراعية

ويأتي مشروع وحدة تجفيف الطماطم ليبرز أهمية دور المرأة في التنمية الزراعية، والذي يعتبر جزء من دورها التنموي في كافة المجالات؛ وتم تدشين وحدة الطماطم المجففة بالشمس (SDT)، في قرية البغدادي في الأقصر، والذي يوفر 200 فرصة عمل موسمية للسيدات فقط، وذلك التزامًا منا بتحويل المجتمعات من خلال تمكين المرأة. ويسهم ذلك المشروع في حماية الأمن الغذائي من خلال خفض الهدر من المحاصيل، مع رفع دخل المزارعين بنسبة 30٪، ورفع القيمة السوقية للصادرات من تلك المحاصيل في مصر لضمان تعزيز استدامة العائلات والأسر؛ وأصبحت مصر واحدة من أكبر دول العالم في تصدير الطماطم المجففة.