أمين عام الجامعة العربية: الصومال تقترب من مجاعة مخيفة بسبب قلة الأمطار

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه تمت مناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية بالاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية، خصوصا بسبب تأثيرها المدمر على الدول العربية، سواء بمسألة الغذاء أو مسألة الطاقة.

الملايين من أهل الصومال في خطر

وأوضح أنَّه تمَّ التطرق للأزمة الصومالية، إذ تقترب الصومال من مجاعة مخيفة بسبب القحط وقلة الأمطار فمن المحتمل أن يتعرض الملايين من أهل الصومال للخطر، وهذا يعني أن من لم يستطيع أن يأكل فسيبحث عمن يعطيه الغذاء، فربما يتجه أفراد من الشعب والقبائل للممارسات لا ينبغي أن تمر بها منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة، خصوصا شرق أفريقيا واليمن والجزيرة العربية.

القضية الفلسطينية

وأضاف أبو الغيط خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد بينه وبين وزير الخارجية اللبناني أنَّ الجامعة العربية لديها بعض الأفكار الأساسية حول كيفية الانطلاق لمساعدة الشعب الصومالي، مبينًا أنَّه تمّ بحث القضية الفلسطينية وأين هي على الآن على خريطة التحركات الأمريكية والتحولات التي تحدث، فهل هناك مقاربة جديدة، وهل تستطيع الدول العربية أن تقترب من القضية الفلسطينية بأسلوب جديد أم لا؟

وشرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أنَّ هذه النقاشات التي تمت حول القضية الفلسطينية غير معلن عنها وإلا نقدم للطرف المعادي الحلول، التي نسعى من خلالها إنقاذ الوضع.