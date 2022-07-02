محرومون من القيادة.. معاناة قصار القامة مع استخراج رخصة السيارة

مع إدراج فئة قصار القامة ضمن قانون 10 لسنة 2018 الخاص بالمعاقين والتمتع بمميزات القانون من منح سيارات مجهزة طبياً معفاة من الضرائب والجمارك للمعاقين، ظنت حنان فؤاد، أن رخصة القيادة الخاصة بها المقرر انتهاء صلاحيتها العام المقبل، سيصبح تجديدها أكثر سهولة عن السابق، ولكن زاد الأمر صعوبة بقرارات جديدة من القومسيون الطبي الخاص بسيارات المعاقين، تفيد بأن قصار القامة أصبحوا ملزمين بتوفير مرافق لقيادة السيارة الخاصة بهم.

رغم إدراجهم ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن قصار القامة يواجهون مشاكل بسبب الحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك والضرائب، حيث يرفض «القومسيون» الطبي منحهم الموافقة على استحقاق السيارة دون مرافق يقودها لهم، تروي حنان فؤاد تفاصيل تلك المشكلة في حديثها لـ«الوطن» قائلة: «أنا بقالي 19 سنة بسوق العربية بتاعتي وهحتاج أجددها السنة الجاية وبيرفضوا يجددوا الرخصة بتاعتنا من غير مرافق».

معاناة قصار القامة مع استخراج رخصة السيارة

وفق قرارات القومسيون الطبي الجديدة بخصوص رخصة قيادة قصار القامة، تضطر حنان وغيرها من الأقزام التي تتولى هي الدفاع عن حقوقهم تحت مظلة جمعية قصار القامة والأقزام قد التحدي، التي تتولى هي رئاستها، إلى استخراج رخصة قيادة جديدة بإحضار مرافق لها أو سائق خاص بها، «عشان أجدد الرخصة لازم تكون باسم جوزي أو أبويا أو أمي أو أضطر أعين سواق خاص بيها وأديله مرتب كل شهر» على الرغم من امتلاكها رخصة قيادة قديمة.

تخصيص مرافق للقيادة

يضطر بعض قصار القامة إلى تعيين سائق خاص لقيادة السيارة الخاصة بهم، يتكبدون مبالغ كبيرة شهرية لإعطاء السائق راتبه، «أقل حاجة السواق هياخد 3 آلاف شهريا عشان مشوار الشغل الصبح وبعد الضهر ده غير التحكمات اللي بتحصل»، تقول حنان فؤاد عن المعاناة القائمة منذ إدراج قصار القامة ضمن المعاقين.

تتساءل حنان فؤاد، بطلة مصر في رفع الأثقال من قصار القامة، كيف يكون أحد قصار القامة حاصلا على رخصة قيادة موثقة من وزارة الداخلية تفيد بأحقيته في قيادة أي سيارة، وتنفي الصحة ذلك وعدم تمكينه من القيادة إلا بمرافق بعد عرض الشخص على القومسيون الطبي في استصدار التقارير لمنح السيارات، «بقالنا فترة بنعاني وأتمنى يعيدوا النظر في القرارات الجديدة دي لأن إحنا تعبنا»، بحسب تعبيرها.