«أنطونيوس» بطل من قصار القامة: بحلم بـ«مستر أوليمبيا» ونفسي أقابل تامر حسني

بات «أنطونيوس أشرف» من ذوي الهمم، نموذجًا للإرادة القوية والتحدي في محافظة المنوفية، وأصبح يُضرب به المثل لكل من يريد أن يتحدى الظروف الصعبة التي يمر بها، فبالرغم من قصر قامته، فإنه أصبح معروفًا بين لاعبي كمال الأجسام في المحافظة، وعُرف بينهم بـ«أقوى فورمة» بعد نجاحه في بناء جسم قوي نتيجة التدريبات الشاقة والقوية تحت إشراف مدربه الكابتن محمد الرخ، الذي كرس الكثير من وقته لمتابعة الطفل القوي، وبناء إمكانياته كونه يتعلم سريعًا ويتدرب أكثر من مرة يوميًا.

«أنطونيوس» صاحب أقوى فورمة في المنوفية

«أنطونيوس» صاحب الـ 17 عامًا، والمعروف بين لاعبي كمال الأجسام في المنوفية بـ«أقوى فورمة»، أكد أنه سعيد بما وصل إليه من جسم قوي خلال الفترة الحالية، موضحا أنه يتدرب مرتين وأحيانًا ثلاثًا كل يوم لبناء عضلات قوية، ويتعاون معه كل من يتدرب في «الجيم» معه في فترات تدريبه اليومية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يحصل على لقب «مستر أوليمبيا» لذوي الاحتياجات الخاصة.

كشف «أنطونيوس»، أنه يتدرب منذ عام وعدة أشهر، ويتعرض أحيانا للتنمر، ولكنه لا ينظر إلى ما يوقف حياته أو يؤثر على مستقبله، مشددًا على أنه سيواصل التدريبات لحين تحقيق حلمه ولكنه يتمنى الدعم من وزارة الشباب والرياضة لتحقيق حلمه في أن تصبح لديه أقوى عضلات في العالم لذوي الاحتياجات الخاصة.

«أنطونيوس»: حلمي أقابل تامر حسني

يحلم لاعب كمال الأجسام أن يلتقي الفنان تامر حسني، وأن يلتقط صورًا تذكارية معه، «نفسي أقابله وأتصور معاه، أنا طول ما أنا في الجيم بلعب بسمع الأغاني بتاعته وبحبها جدًا»، مؤكدًا أن جميع أفراد أسرته يدعمونه ويواجهون مَن يتنمر عليه في محافظة المنوفية ولا يقبلون الإساءة إليه.