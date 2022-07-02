لزيادة الخصوصية والراحة.. واتساب توضح حيلة للتخفي من مرسل الرسائل

في الكثير من الأحيان، يستخدم الأشخاص مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الخاصة بهم ولكنهم لا يريدون إعلام الآخرين أنهم قد رأوا الرسائل الخاصة بهم، وذلك لسبب أرجعه البعض لعدم الرغبة في الرد على هذه الرسالة وعند ظهور العلامة الزرقاء الخاصة بأنه تمت قراءة هذه الرسالة سيتوجب على المتسلم الرد على المرسل لهذه الرسالة.

ولحل هذه المشكلة هناك حيلة يقدمها تطبيق واتساب للمستخدمين تجعلهم مختفين بالنسبة لمرسل الرسائل، حيث إنه لا يمكن للمرسل تحديد ما إذا كانت الرسالة تمت قراءتها أم لا لأنها لن تظهر بالعلامة الزرقاء التي توضح أن الرسائل تمت قراءتها.

وقال موقع sprout wired، إن تطبيق واتساب يُعد أكثر برامج المراسلة شيوعًا في العالم مع ما يقرب من 2 مليار مستخدم، لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن شركة Meta تقدم العديد من الميزات لتلبية احتياجات المزيد والمزيد من الناس.

كيفية منع المرسل من معرفة موعد قراءة الرسالة

من بين إمكانيات التطبيق هي الخيارات التي تمنع المرسل في واتساب من معرفة ما إذا كان المستخدم قد قرأ الرسالة بالفعل أم لا، وكذلك وأيضًا إزالة المعلومات حول وقت الوصول إلى التطبيق آخر مرة.

وأضاف الموقع أن هذا قد يكون مفيدًا جدًا لبعض الأشخاص الذين يفضلون الحصول على مزيد من الخصوصية، لذلك أوضح التطبيق خطوات إخفاء علامة قراءة الرسائل الزرقاء وإخفاء ظهور المستخدم.

كيفية إزالة العلامة الزرقاء الخاصة بقراءة الرسائل

1- افتح تطبيق WhatsApp.

2- في الزاوية اليمنى العليا، انقر فوق القائمة الممثلة بثلاث نقاط، حدد «إعدادات».

3- انتقل إلى «الحساب»، وأدخل خيار «الخصوصية».

4- قم بإيقاف تشغيل خيار «قراءة التأكيد».

ومن المهم ملاحظة أن هذا أمر متبادل، ونتيجة لذلك لن ترى أي رسائل تحتوي على الخطين الأزرقين.