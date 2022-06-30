تحديث جديد لـ«واتساب».. هتتكلم فيديو بصورتك الكرتون وترسلها ملصقات

يعمل تطبيق واتساب بشكل دائم على تجديد وتحديث المميزات الخاصة به، وهو ما يسمح للمستخدمين أفضل تجربة لهم، ويعمل التطبيق في الوقت الحالي على إجراء تغيير كبير على مكالمات الفيديو باستخدام الصور الرمزية المخصصة.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إنّ «واتساب» يعمل على تمكين المستخدمين من إنشاء شخصية كرتونية خاصة بهم، تمامًا مثل Memoji على Apple iPhone، كما أنها ستكون متاحة كملصقات لإرسالها في الدردشات.

وأضاف الموقع أنّ هذا ليس كل شيء، لكن التطبيق يعمل أيضا على تمكين المستخدمين من استخدام هذه الشخصيات الكرتونية بدلًا من وجههم الحقيقي أثناء مكالمات الفيديو عبر WhatsApp.

الميزة قيد التطوير ولم تطرح حتى الآن

وكشف المحققون في WABetaInfo عن هذه الميزة لتطبيق WhatsApp، ولكنها حاليًا «قيد التطوير» لذا فهو غير متوفر بعد.

وقال موقع WABetaInfo، إنّه سيكون هناك خيار جديد في شاشة مكالمات الفيديو يتيح لنا التبديل على الفور إلى الصورة الرمزية الخاصة بنا عندما يتم تحديث مستقبلي.

وأضاف أننا سنتمكن من إعداد الصورة الرمزية الخاصة بنا عن طريق إطلاق محرر الصور الرمزية، وعندما يتم تكوينه، سنتمكن أخيرًا من إرسال ملصقات الصور الرمزية.

وأشار أنه إذا كنت ترغب في تجربة جميع ميزات واتساب الأحدث أولاً، فيجب الحصول على WhatsApp beta من خلال الانتقال إلى Google Play على جهاز Android، والبحث عن WhatsApp.

قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة حتى ترى «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي»، ثم اضغط على زر «أنا في» ثم انقر على «انضمام» للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.