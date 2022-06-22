9 مميزات يستعد واتساب لتطبيقها قريبا.. اعرفها

يعمل تطبيق المراسلات واتساب WhatsApp على تحميل تحديثات جديدة، أعلن عن بعضها في السابق، إذ بدأ عدد من المطورين بتسريب تسعة تغييرات كبيرة على التطبيق، بما في ذلك ترقية كبيرة لمحبي الرموز التعبيرية.

وقال موقع WABetaInfo المختص بشؤون تطبيق واتساب، أنه عندما يختبر WhatsApp ميزات جديدة، فإنه يستخدم إصدارًا تجريبيًا خاصًا من التطبيق.

وأضاف الموقع عبر تقرير له أنه هناك 9 تغييرات في واتساب قيد التطوير أو الطرح حاليًا قد تثير اهتمام المستخدمين، وبعضها متاح الآن للمستخدمين، بينما سيستغرق البعض الآخر أسابيع أو حتى شهورًا لطرحة على التطبيق، ومن الممكن إلغاء بعض التغييرات تمامًا.

تغييرات WhatsApp القادمة

وأشار الموقع إلى أنه سيكون لدى المستخدمين في المميزات الجديدة:

1- القدرة على تصفية الدردشات غير المقروءة.

2- التفاعل على الرسائل باستخدام أي رمز تعبيري متواجد في التطبيق بدلًا من 6 رموز فقط.

3- الملفات الشخصية للأعمال تحصل على صور الغلاف.

4- إرسال الرسائل وكتم صوت الأشخاص على مكالمات WhatsApp (متوفر الآن).

5- ترحيل الدردشات من هواتف Android إلى iPhone (متوفر في الإصدار التجريبي).

6- نظام الموافقة على عضوية المجموعة.

7- ألبومات وسائط تلقائية لنظام Windows.

8- القدرة على إيقاف الملاحظات الصوتية مؤقتًا واستئنافها (متوفرة في الإصدار التجريبي).

9- إمكانيه استخدام التفاعل في الرد على رسائل WhatsApp على نظام Windows (متوفر في الإصدار التجريبي).

كيفية استخدام المميزات الجديدة

ولفت إلى أنه إذا كان هناك من يرغب في تجربة جميع الميزات الأحدث أولًا، فيجب عليه الانضمام إلى WhatsApp beta، من خلال تنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، ويجب عليك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي»، ثم اضغط على زر «أنا في» ثم انقر على «انضمام» للتأكيد.