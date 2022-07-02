الأمن يكشف حقيقة التعدي على فتاة من قبل والدها بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت عنوان «أب يعتدي على ابنته بحلوان».

أب يعتدي على ابنته في المعصرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يونيو الماضي تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة «مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بأحد المستشفيات» بتضررها من والدها، مقيم بذات العنوان لقيامه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.