أمن القاهرة يكشف تفاصيل سقوط شاب من أعلى برج القاهرة.. تحديد هويته

كانت الساعة تشير عقاربها إلى العاشرة من مساء أمس الإثنين، فوجئت الأجهزة المعنية بتأمين برج القاهرة بالجزيرة التابعة لدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بسقوط شاب في العقد الثاني من العمر، من أعلى برج القاهرة وسط حالة من الرعب والهلع، فأسرع المتواجدون نحوه، وأبلغوا رجال الشرطة التي حضرت في الحال بصحبتهم سيارة إسعاف التي نقلت جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

الأمن يحدد هوية شاب سقط من برج القاهرة

بدأت ضباط الشرطة في جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة ببرج القاهرة، تمهيدا لتفريغها ومعرفة ملابسات الواقعة الأليمة التي أحدثت ضجة في المكان، بينما ناقش ضباط المباحث أفراد الأمن المكلفين بحراسة البرج لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما يقوم فريق من المباحث بإجراء تحريات لمعرفة هوية المتوفي، وبحسب التحريات الأولية التي أشارت إلى أن الشاب الذي سقط من أعلى برج القاهرة بالجزيرة، يدعي «مؤمن.ح»، محاسب، من أبناء منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

النائب العام يأمر بالتحقيق

تحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات العاجلة التي أصدرت بيانًا منذ دقائق قليلة حول تلك الواقعة، وانتقل على الفور فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الحادث ومناظرة الجثمان، وجارٍ اتخاذ باقي إجراءات التحقيق، بينما قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المتوفى

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول ملابسات الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها لكشف تفاصيل وملابسات ودوافع تلك الواقعة المؤلمة.