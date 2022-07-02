«ويلز تيم» يطوفون شوارع القاهرة للتعريف بمبادرة الأزهر «أنت غال علينا»

نظم فريق «ويلز تيم» لركوب الدراجات، أمس الجمعة فعالية بمحافظة القاهرة، جابوا خلالها شوارع العاصمة، لنشر مبادرة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بين الشباب والفتيات «أنت غال علينا»، حاملين لافتات تدعوا الشباب لمواجهة تحديات الحياة، وعدم اليأس، والحديث لعلماء وممثلي الأزهر الشريف في حالة الإحساس ببوادر الاكتئاب وذلك عن طريق الاتصال على رقم 19906.

مبادرة أنت غال علينا

وتقوم مبادرة أنت غال علينا، والتي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ فترة؛ على الاستماع الشباب وتوفير الفرص للاستماع إليهم من خلال متخصصين شرعيين ونفسيين، وتقديم الدعم النفسي لهم والتواصل البناء معهم، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم والحد من حالات الانتحار المتكررة بين الشباب، وهو ما لاقى تفاعلا ملحوظا على مواقع التواصل الاجتماعي ورحب بها العديد من الشباب والفتيات.