الأزهر: 8 قنوات لتقديم الدعم النفسي ضمن مبادرة «أنت غالي علينا»

«أنت غال علينا»، إحدى مبارات الأزهر الشريف والتي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بهدف بناء جسر للتواصل البناء مع الشباب، وتقديم الدعم النفسي لهم، يجيب من خلالها عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، بما يُعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.

وشدد المركز في بيان، على النهي عن قتل النفس، مؤكدا على أن قتل النفس التي حرّم الله، يعد كبيرة من أبشع الجرائم، إذ غلّظ الإسلام عقوبتها، فقال سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسَۢا بِغَيۡرِ نَفْسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتْهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسرِفُونَ}. [المائدة: 32]، مستشهداً بقول الله سبحانه عن جريمة الانتحار: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}. [النساء: 29 -31].

الفتوى الإلكترونية تتلقى الأسئلة على مدار الساعة

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجيب عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية، ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية، في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.

وأكد أن الإسلام حفِظَ النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعية مُتكاملة، تُقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا، مؤكدا أن حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بـ الانتحار.

طرق تقديم الدعم النفسي وسماع الشباب ضمن مبادرة «أنت غالي علينا»

وحدد الأزهر الشريف، 8 قنوات للجمهور يمكنهم من خلالها التواصل معه ضمن مبادرة «أنت غالي علينا» وهي:

ـ صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك.

ـ الموقع الإلكتروني لمركز الفتاوى الإلكترونية.

ـ صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تويتر.

ـ صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام.

ـ تطبيق الفتاوى لخاص بالمركز.

ـ رابط تسجيل وحدة لم الشمل.

ـ رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج.

ـ استقبال الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة.