الباحث فى الشئون الإسلامية: الإخوان ليسوا يداً واحدة.. والفكر القُطبى سيطر عليهم

قال الدكتور ناجح إبراهيم، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الفكر القطبى المتطرف سيطر على التنظيم، والجناح العسكرى هو «القشة» التى قصمت ظهر الجماعة.

«السرية وتكوين الأجنحة العسكرية والتمسك بها وتبنّى فكر سيد قطب» 3 أخطاء كبرى قادت «الإرهابية» إلى «الهاوية»

وأضاف فى حوار، لـ«الوطن»، أن السرية وتكوين الأجنحة العسكرية والتمسك بها وتبنّى فكر سيد قطب هى الأخطاء الكبرى التى قادت «الإرهابية» لـ«الهاوية»، وأن فصيل القطبيين اتخذ العنف والأفكار المتطرفة منهجاً له.

وضع المدنيين وسط المسلحين فى «رابعة والنهضة» كان أسوأ تصرف.. والقيادات غامرت بدماء الأبرياء وتركت الاعتصام قبل الفض

مشيراً إلى أن وضع المدنيين وسط المسلحين فى اعتصامى «رابعة والنهضة» كان أسوأ تصرف، والقيادات غامرت بدماء الأبرياء وورطتهم وخرجت من الاعتصام قبل الفض بـ 5 أيام.. وإلى نص الحوار:

ناجح إبراهيم: شعار السلمية الذى رفعه التنظيم كان مناورة وخداعاً سياسياً

تاريخياً عانت جماعة الإخوان من صراع داخلى وخارجى.. ما شكل هذا الصراع؟

- الإخوان ليسوا يداً واحدة كما يروجون، وبينهم انقسامات وتيارات، بعضها راديكالى يؤمن بالعنف فقط، وبعضها يعتمد على المناورة بين السياسة والتهديد، وكان قتل النقراشى باشا بداية لسلسلة مشتركة من العنف والعنف المضاد من الدولة، حيث قامت الدولة بقتل رأس الدعوة، لأنهم قتلوا رأس الدولة الممثل فى الخازندار، وجاء الرد بقتل رأس الدعوة وهو حسن البنا مؤسس الجماعة، ثم توالت أحداث العنف بعد ذلك، وهناك أشخاص فى الجماعة تبنوا سياسة وقف العنف، أمثال عمر التلمسانى ومجموعة كبيرة معه استطاعت أن توقف العنف، ولكن العنف عاد مرة أخرى وبقوة مع المجموعة القطبية وأفكار سيد قطب هزمت كل من حاول أن يتصدى للأمر.

كيف تقول الجماعة إنها تنتهج السلمية فى حين أن حسن البنا كان قد أسس جناحاً عسكرياً لها؟

- هذا كان تناقضاً كبيراً فى منهج الجماعة، فمن المفترض أن الجماعة كانت ترفع السلمية شعاراً لها وتردد دائماً أنهم دعاة سلام، فكان لا ينبغى عليها أن يكون لديها جناح عسكرى، مهما كانت المبررات والدوافع والأسباب، فليس من حق أحد تأسيس جناح عسكرى منفصل عن الدولة وامتلاك السلاح، فتأسيس الجناح العسكرى بعيداً عن الدولة لا يكون له ضوابط، وهو أمر ممنوع نهائياً فى الدولة المدنية لأن حمل السلاح خاص بالقوات المسلحة والشرطة، لكن فى بعض الأحيان يكون شعار السلمية مناورة أو خداعاً سياسياً.

ما أكبر سقطات الجماعة منذ تأسيسها؟

- الخطأ الأكبر كان تأسيس الجناح العسكرى، لأن هذا الجناح العسكرى أضر بالجماعة وجرها للخلف ولم يقم بحمايتها وأضر بتاريخها.

الجناح العسكرى «قشة» قصمت ظهر الجماعة ونفذ اغتيالات طالت عناصرها

كيف يعمل الجناح العسكرى للجماعة؟

- الجناح العسكرى هو القشة التى قصمت ظهر البعير، فهو الذى شوّه ماضى وحاضر ومستقبل الجماعة، والخطأ الأكبر لحسن البنا، خصوصاً أن الجناح العسكرى أفلت من يد حسن البنا وبدأ يخرج عن أوامره وبدأ يستقل بقراراته، كعادة أى جناح عسكرى فى أى جماعة، يفلت زمامه من يد قائد الجماعة، ويستقل الجناح العسكرى بنفسه ويقوم بعمل عمليات إجرامية وإرهابية كبيرة جداً، وهذا ما حدث فى جماعة الإخوان، وقام الجناح العسكرى للجماعة بتنفيذ عمليات كثيرة واغتيالات كثيرة، حتى إن هذا الجناح نفذ اغتيالات فى صفوف الجماعة نفسها، مثل ما حدث مع السيد فايز الذى اغتيل بهدية عبارة عن علبة تورتة مفخخة نكاية فيه بعد أن انضم للهضيبى الذى أراد حل الجناح العسكرى، الذى يعد أكبر سوأة فى تاريخ الجماعة.

كيف أضر فكر سيد قطب بالجماعة وأضاف إلى مساوئها؟

- تبنّى فكر سيد قطب كان من جانب فصيل القطبيين، وهذا الفصيل هو الذى أضر بالإخوان ضرراً بالغاً، حيث كان العنف منهجاً لهم، بجانب الأفكار الكثيرة المتطرفة، وكل من حاول الابتعاد عن نهج سيد قطب من الجماعة كان يُهزم وينتصر فى النهاية الفكر القطبى، الذى ظهر بقوة على الساحة السياسية بعد ثورة 25 يناير.

ما تفسيرك للجوء الجماعة لحشد النساء والأطفال وسط المسلحين بالاعتصامين؟

- أسوأ تصرف هو وضع المدنيين وسط المسلحين، لأنه فى حال وجود مسلحين لا بد من تعامل الدولة بالقوة معهم، ولا يوجد من يرغب فى عمل كيان تظاهرى سلمى ويضع به أفراداً مسلحين، فكيف نضع النساء والأطفال والسلاح والمسلحين وسطهم، لذا كان لا بد من الفض، وموعد الفض كان معروفاً لدى القيادات التى غامرت بدماء غيرهم من المدنيين وانسحبوا هم من الاعتصام قبل الفض بـ5 أيام وتركوا البسطاء والمساكين يواجهون الدولة بعد أن ورّطوهم.

مساوئ الجماعة

تنظيم الإخوان لديه مساوئ كثيرة، ولكن من أكبر مساوئه السرية، وعمل الجماعة فى السر ونشأتها سراً، بجانب تكوين الجماعة للأجنحة العسكرية والتمسك بها، وتبنى فكر سيد قطب، هذه هى الأخطاء الكبرى الثلاثة التى قادت الجماعة للهاوية.