الشئون الإسلامية: صلاة التهجد بالبيت.. والأوقاف لم تمنع فرضا ولا واجبا

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حرص وزارة الأوقاف المصرية، على الدعوة إلى الله تعالى، ونشرها في ربوع الأرض، وحث الناس على العلم والتعلم لنشر الفكر المستنير، وأن منهجها في الدعوة والعلم والإفتاء، يتسم بالوسطية والاعتدال، مؤكدا أن وزارة الأوقاف المصرية بالأوضاع الراهنة ومستجدات العصر، آخذة في الاعتبار المصالح والمفاسد فيما تتخذه من قرارات، خاصة الحفاظ على النفس، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

صلاة التهجد في البيت

وأكد المجلس في بيان له، أن من الأمور التي اهتمت بها وزارة الأوقاف المصرية في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، صلاة التهجد في البيت للرجال والنساء، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، لم ولن تمنع فرضًا ولا واجبًا، وصلاة التهجد في البيت تصلى مع العائلة، كما كان يفعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو والسيدة عائشة (رضي الله عنها)، وأوصى بذلك الأزواج والزوجات بأن يؤدوها معًا في البيت.

صلاة التهجد

وأوضح أن التهجد في اللغة: مصدر (هجد)، واسم الفاعل منه (متهجد)، والتهجد: بمعنى السهر، فيقال: هجد الساهر أي: سهر الليل.

وفي الاصطلاح: هي صلاة النافلة أثناء الليل، ومن ثم فإن كل صلاة يؤديها المسلم من أول الليل إلى آخره في رمضان أو في غيره تعد تهجدًا، ومن أداها فهو متهجد، واختلاف مسمياتها ما بين «التهجد» و«قيام الليل» و«التراويح»، لا أثر له في المعنى، فكلها تدل على مدلول واحد، وهو صلاة الليل، قال (صلى الله عليه وسلم): «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي).

وتابع: «خير الهدي هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) حيث ثبت عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت : (ما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) (متفق عليه)، وحكم صلاة التهجد: أنها سنة من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها».

صلاة التهجد في البيت أم في المسجد

وأشارت إلى أن العلماء اختلفوا حول أداء صلاة التهجد في البيت أم في المسجد، فذهب الإمامان مالك والشافعي (رحمهما الله) إلى أن صلاة التهجد في البيت أفضل؛ ليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، ولحث أهل البيت على الالتزام بأدائها، مصداقًا لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) القائل: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرًا» (رواه مسلم).

وعن زيد بن ثابت (رضي الله عنه)، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتخذ حجرة- قال: حسبت أنه قال من حصير- في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (رواه البخاري)، ولم يثبت عن صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنهم اجتمعوا بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم) للصلاة في آخر الليل .

واختتم: «ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشرع الحكيم وهو مقدم على أداء النوافل، علمًا بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته وفي الذكر وقراءة القرآن فأبواب الخير واسعة، كما أن الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها المعنية تحرص على حياة الناس وتأخذ بتعليمات وإرشادات أهل الاختصاص التي ما زالت تؤكد على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأخذ الحيطة والحذر».