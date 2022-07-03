عمرو حمزاوي يعلن عودته لمصر للمشاركة في الحوار الوطني: المعارضة من الخارج وهم

قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية حققت إنجازات اقتصادية واجتماعية عديدة وكثيرة خلال السنوات الماضية، متمنيًا أن تكون الجمهورية الجديدة التي أعلنت عنها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية قوية وعادلة، خاصة أن مصر جزء من العالم، والعالم الآن يعيش وضعا سيئا نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» و الحرب الروسية الأوكرانية.

الدولة المصرية بها انفتاح سياسي من خلال الحوار الوطني

وأضاف «حمزاوي»، خلال لقاء له في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الدولة المصرية بها انفتاح سياسي من خلال الحوار الوطني، كما أن المعارضة الوطنية تشير لإنجازات ولنواحي القصور في وقت واحد، بينما مصر لا ينفعها المعارضة من الخارج ولكن تحتاج صوت وطني من الداخل ، قائلا: «المعارضة من خارج مصر وهم لن يصلح ولا ينصلح به حال البلاد».

عرفت في الغربة مدى حبي وعشقي للدولة المصرية

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه تعرف أثناء وجوده في الغربة بالخارج على مدى حبه للدولة المصرية، مؤكدًا أنه ينبغي عليه أن يكون في موقع الصامت المستمع بعد العودة لمصر حتى يدلي برأيه، معلنًا في الوقت ذاته عودته للقاهرة الأسبوع المقبل للمشاركة في الحوار الوطني، إذ تلقى دعوة للمشاركة من الدكتور ضياء رشوان ووافق على الفور للمشاركة ولديه شعور بالسعادة الغامرة لخدمة بلاده.

البعد عن مصر كان قاسي جدا

وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي، أنه لا يوجد أفضل من الحوار الوطني وفرصة لدفع البلاد إلى الأمام من خلال الحوار الوطني، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالعودة إلى مصر: «مفيش يوم عدا غير وأنا بحلم بالرجوع لمصر والبعد عن مصر كان قاسي جدا وكنت احلم بالعودة إلى مصر، فكرت كتير أشيل شنطتي وأرجع لمصر السنوات الماضية وكنت منتظر لحظة الفرص والامكانية للمشاركة والإسهام»