 أميرة صابر: نتائج وتوصيات الحوار الوطني ستكون خارطة الطريق

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الدعوة للحوار الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية خطوة إيجابية، لافتة إلى أنها تنتمي لحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

لم تكن هناك مخارج وحلول للمشكلات الحقيقية والتحديات إلا بالحوار

وأوضحت «صابر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه قبل الدعوة للحوار لم تكن هناك مخارج وحلول للمشكلات الحقيقية والتحديات إلا بالحوار الوطني والأوجه المختلفة للأيدولوجيات والآراء، مشيرة إلى أنها تلقت تكليفها بعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني بمنتهى الترحيب، «المسؤولية كبيرة ونتائج الحوار الوطني عليها آمال كبيرة خلال الفترة المقبلة ونتمنى التوفيق في إدارته».

مجلس أمناء الحوار الوطني دوره في المقام الأول تيسير الحوار

وأشارت «صابر»، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني دوره في المقام الأول تيسير الحوار الوطني وإجراؤه، بشكل يجعل المخرجات قابلة للتنفيذ، لافتة إلى أن مجلس الأمناء لديه القدرة على بلورة مخرجات الحوار لتكون بمثابة توصيات تنفيذية أو برلمانية نعتبرها خارطة طريق.

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تعدد الآراء يؤدي لصعوبة الوصول لمنتج متفق عليه من الرأي العام، لافتة إلى أن محاور الحوار السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي محاور مساحة الاختلاف في التوجه والأيدولوجيات.