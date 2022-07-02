الوفد: مصداقية الرئيس حفزت الجميع على المشاركة في الحوار الوطني

قالت الدكتورة هاجر التونسي أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان وعضو لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد، إن مصر تشهد أول مرة في تاريخها حوارا مجتمعيا تشارك فيه كل القوى السياسية والنقابات بالإضافة إلى تلقي ما يزيد عن 100 ألف مقترح، وتمّ دعوة رموز مصرية من خارج مصر حتى تشارك في الحوار الوطني.

مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل أطيافا مختلفة

وأضافت خلال حوارها مع نانسي نور ودانا مدحت، ببرنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل أطيافا مختلفة وتخصصات عديدة، وهو ما يدل على أن هناك نية خالصة، مشددة على أن دعوة الرئيس السيسي نفسه للحوار ضمان كافٍ لنجاحه.

وتابعت عضو حزب الوفد، أن مصداقية الرئيس عبدالفتاح السيسي حفزت الجميع على المشاركة، مشددة على أنّ الحوار الوطني يشمل كل الأطراف وهو ما يعبرعن قمة الرقي ويمنحنا الفرصة لتحديد أولويات العمل الوطني.

نموذج للجمهورية الجديدة القائمة على الديموقراطية

وأكدت، أن هذا الحوار نموذج للجمهورية الجديدة القائمة على الديموقراطية والمشاركة والحوكمة، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوى السياسية التي أعلنت أنها ستشارك، موضحةً أن الرئيس ينتظر مخرجات جدية من هذا الحوار، وسيكون هناك مجموعة تشريعات، وكل ذلك يطمئن الشعب المصري.

الرئيس منذ توليه الحكم يهتم بالشباب

ولفتت، إلى أنّ الرئيس منذ توليه الحكم يهتم بالشباب وتمكينهم في أماكن كثيرة بالدولة مثل نواب المحافظين ومعاوني الوزراء ومساعدي وزراء ومحافظين، مثل محافظ بني سويف والشباب الممثل في البرلمان، مشددةً على أن الرئيس السيسي يدرك جيدا أهمية الشباب.