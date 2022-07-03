رئيس «أوراسكوم»: نفذنا المحطة التبادلية للقطار الكهربائي و«نفق الربط»

قال المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاءات»، إنَّ الشركة كان لها دور مهم في تنفيذ القطار الكهربائي بالتحالف مع شركة «المقاولين العرب».

مشروع القطار الكهربائي

وأضاف «بشاي» خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة عدلي منصور المركزية ومحطة القطار الكهربائي، أنَّ شركة «أوراسكوم» نفذت المحطة التبادلية التي تربط بين المترو والسكك الحديدية والقطار الكهربائي، إضافة إلى نفق يربط مراكز الانتظار ومحطة «السوبر جيت» على الجانب الآخر من الطريق.

أحدث تكنولوجيا

وأوضح أنَّ شركة «أوراسكوم» تولت تنفيذ خطوط سكة حديد القطار الكهربائي، إذ أنَّه تعد من الشركات القليلة بمصر، التي لها خبرة تتجاوز 40 عامًا في إنشاء خطوط السكك الحديدية، لافتًا إلى أنَّ الشركة تقوم بـ«البازلت والقضبان والفلنكات وتوريد القضبان واللحامات»، بالإضافة إلى تركيبها للسكك الحديدية، بحيث تسمح للشريك الصيني بتركيب القطارات عليها للعمل بشكل آمن.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاءات» إلى أنَّ القطار الكهربائي بدأ العمل به عام 2020 والانتهاء منه وافتتاحه اليوم، تمّ بأحدث تكنولوجيا وصلت مصر بالوقت الحالي، موضحًا أنَّ القطار على درجة عالية من الأمان، لافتًا إلى أنَّ هناك شركة تعاقدت حاليًا مع وزارة النقل لإدارة وصيانة القطار الكهربائي لمدة 30 عامًا.