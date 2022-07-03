أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد افتتاحه: اشتراكات للطلاب والموظفين

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، بعد أفتتاحه أمام الركاب بشكل رسمي بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، موضحة أن المشروع جرى تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، وأن الهيئة سوف تواصل تنفيذ جميع المشروعات العملاقة لخدمة الركاب المسافرين، ومنها المونوريل والقطار الكهربائي السريع والخط الرابع للمترو بشارع الهرم.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي تبدأ بـ15 جنيها

وحددت القومية للأنفاق، أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، كالتالي: 15 جنيها حال استقلال 3 محطات، و20 جنيها حال استقلال 5 محطات، و25 جنيها حال استقلال الراكب 7 محطات، و35 جنيها حال استقلال 9 محطات، مؤكدة أن الأسعار في متناول جميع الركاب.

تذاكر القطار الكهربائي.. 25 جنيها لـ 7 محطات

وقالت القومية للأنفاق، خلال حفل افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف «عدلي منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، إنه حال استقلال الراكب 7 محطات سيقوم الراكب بدفع 25 جنيها، إذ تتراوح أسعار تذاكر القطار الكهربائي بين 15 جنيها إلى 35 جنيها، لافتة إلى أنه سيجري عمل اشتراكات للطلاب والموظفين، علاوة على تخفيضات هائلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

محطة عدلي منصور المركزية أول مرحلة للتحول إلى النقل الأخضر

وأوضح الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية جرى تنفيذها بفكر جديد في إطار الجمهورية الجديدة التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو، التي يوجد بها كل شيء جديد، مؤكدا خلال افتتاح المحطة ومشروع القطار الكهربائي، أن محطة عدلي منصور جرى تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقل التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان أولها وأهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أخضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة، وهذا ما جرى تنفيذه بالفعل في محطة عدلي منصور.