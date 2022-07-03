«العسومي» يبحث دور الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الدول النامية مع IPC

ناقش رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع سيتارا عياز، الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين IPC، سبل تنفيذ الشراكة القائمة مع البرلمان العربي، لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول النامية، وبما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي.

تبادل الخبرات البرلمانية

وأُنشئت المنظمة في أغسطس 2019، بمقترح من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وتهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز دور البرلمانيين في حل القضايا الإقليمية والعالمية، وتجمع في عضويتها برلمانيين من مختلف دول العالم لتحقيق التعاون والتفاهم المتبادل حول مختلف القضايا الدولية.

ووقّع رئيس البرلمان العربي، مذكرة تفاهم مع المنظمة، خلال الزيارة التي أجراها على رأس وفد برلماني إلى جمهورية باكستان خلال شهر أغسطس الماضي.

من جانبها، أوضحت سيتارا عياز، الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين، حرصها الشديد على أن يكون للبرلمان العربي دور كبير في تفعيل دور المنظمة، خاصة وأنّه يمثل الشعب العربي في 22 دولة عربية، ما يمثل قيمة برلمانية مضافة لعمل المنظمة، ويعزز قدرتها لتحقيق أهدافها.

البرلمان العربي

وبدوره، أكد العسومي، أنّ عضوية البرلمان العربي في تلك المنظمة، إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، سيعزز قدرة البرلمان العربي على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية، والتنسيق المسبق بشأنها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.

شارك في اللقاء من وفد البرلمان العربي، الدكتور عبد لكريم قريشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.