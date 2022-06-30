«العسومي» يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: علامة فارقة في التاريخ 

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، صباح اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي ساعدت مصر في حفظ مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها، وأثبتت لجميع دول العالم مدى وعي أبناء شعب مصر بكافة طوائفه في تلاحمه ووقوفه مع جيش مصر العظيم لإعلاء المصلحة العليا للوطن.

البرلمان العربي يشيد بإنجازات ثورة 30 يونيو

وأشاد «العسومي»، في بيان له، بالإنجازات والأهداف التي ترتبت على هذه الثورة العظيمة الخالدة، التي ساعدت الدولة في بناء جمهورية مصرية ومرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة جميع التحديات.

«العسومي»: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في التاريخ

كما أشار «العسومي»، إلى أن ثورة 30 يونيو أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية إذ ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصر بالخير والأمن والرخاء.