رئيس البرلمان العربي يهنئ الجمهورية الصومالية بعيدها الوطني

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود، وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية الصومال بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام.

العسومي: نتمنى أن يتجاوز الصومال أزمة الإرهاب وجماعات العنف

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن احتفال جمهورية الصومال، بعيدها الوطني يتزامن هذا العام مع دخول البلاد مرحلة جديدة من الاستقرار بعد إجراء الانتخابات الرئاسية ومنح الثقة لرئيس الوزراء والمضي قدما نحو تشكيل حكومة كفاءات، متمنيا للصومال تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والعيش الكريم لشعبه وتجاوز كل التحديات التي تواجهه ومنها أزمة نقص الغذاء والجفاف والإرهاب وجماعات العنف.

رئيس البرلمان العربي يناشد الأطراف الصومالية بالتوافق

وناشد رئيس البرلمان العربي، كل الأطراف الصومالية والشعب الصومالي بالتوافق حول ما يحقق الصالح للبلاد ويضمن لها المضي قدما نحو تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن البرلمان العربي ومساندته للصومال فضلا عن تقديم كل أشكال الدعم في كل المجالات.