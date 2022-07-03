وزير النقل: «مدينة بدر» الأهم بمحطات القطار الكهربائي الخفيف

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القطار الكهربائي الخفيف به 19 محطة، والمرحلة التي يتم افتتاحها اليوم عبارة عن 12 محطة تبدأ من المحطة المركزية التباديلة عدلي منصور، التي تم تنفيذها بواسطة شركتين مصريتين، والمحطات الوسطية 9 محطات بالمرحلة الأولى، عملت على تنفيذها كل الشركات المصرية تقريبا في هذا المجال.

أهمية محطة مدينة بدر

وأوضح وزير النقل، خلال حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح القطار الكهربائي الخفيف ومحطة عدلي منصور المركزية، أن محطة مدينة بدر هامة جدا؛ لأنها تبادلية بين القطارين الذي يتجه للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتجه للعاشر من رمضان، وأيضا تبادل للخدمة بين القطار الكهربائي والديزل القاهرة السويس في منطقة بدر أيضا، لمن يرغب السفر للسويس، والمحطة النهائية بالمرحلة الأولى هي مدينة الفنون والثقافة والمحطة جاهزة بنسبة 100%.