«كامل الوزير» يستقبل السفير الفرنسي لبحث سبل التعاون في مشروعات النقل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة «مارك باريتي»، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، في حضور الدكتور عصام والي رئيس هيئة الانفاق، وقيادات السكة الحديد ووزارة النقل.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط الشعبين والقيادة السياسية في البلدين مشيداً بالتعاون المشترك في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحري، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في كافة قطاعات النقل.

كما أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن تقديره للتعاون المشترك الذي يجسد حجم الصداقة بين القيادة السياسية في البلدين الصديقين، مؤكداً اهتمام عدد من الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في كافة مجالات النقل.

تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق

وتباحث الجانبان بشأن آخر المستجدات الخاصة بخارطة الطريق الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والمتضمنة عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق «حلوان – المرج الجديدة»، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة «ألستوم»، الفرنسية.

كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقديم الأعمال الاستشارية للخط ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال الخاصة بمشروعي المونوريل «السادس من أكتوبر – العاصمة الادارية الجديدة»، المُنفذة بواسطة تحالف «الستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب»، بطول 98.5 كم.

تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو

ثم تطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في هذا المجال سواء بإرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية أو باستقدام خبراء فرنسيين إلى مصر وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعات النقل وفق أحدث النظم العالمية.

واستعرض الجانبان عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل نموذجاً آخر للتعاون المشترك مثل التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل ورش «أبو زعبل وكوم أبو راضي»، لعربات القطارات ضمن خطة زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى إقامة مصنع في منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب لقطارات السكك الحديدية وكذلك التعاون في إقامة مصنع لإنتاج «الفلنكات»، خاصة في ضوء زيادة حجم الطلب عليها تزامنا مع تنفيذ مشروعات ضخمة في مترو الأنفاق والجر الكهربائي.

وتناول اللقاء مشروع ازدواج خط سكك حديد «شربين - كفر الشيخ - قلين»، وأهميته الكبيرة في الربط مع خط «طنطا - المنصورة - دمياط»، لمواجهة كثافة الركاب بالمحافظات التي تخدمها هذه الخطوط.