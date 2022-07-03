كامل الوزير: شبكة أنفاق 500 متر تربط وسائل النقل بمحطة عدلي منصور

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح وزير النقل الفريق كامل الوزير، عن محطة عدلي منصور المركزية، قائلا إن المحطة تحتوي على مجموعة من الأنفاق لربط وسائل النقل التي تحتويها المحطة وتنتهي بالقبة الزجاجية.

ولفت إلى أن أطوال الأنفاق طولها 500 متر، تربط بين المحطات ببعضها، «مفيش فرد هيمشي في المناطق الخضراء ولا على الطرق أو يقطع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي اللي بيعبر منطقة المحطة بكوبري السلام، كل الناس هتتحرك في أنفاق سواء للمحطة الرئيسة أو للسوبر جيث أو بموقف السيارات الخاصة».

وتابع: «إحنا بنأهل مواطنينا وبنحاول نغير ثقافتهم عشان يستخدموا وسائل النقل الجماعي بدل ما يركبوا السيارات الخاصة».

وأوضح أنه توجد 10 أفدنة من المناطق الخضراء وعناصر الاتصال، كما يوجد مول تجاري على مساحة 6 أفدنة، يتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي بدروم جراح يسع 600 سيارة، ثم دورين تجاري.