إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك.. تبدأ من يوم الجمعة 8 يوليو

يتساءل العديد من المواطنين مع دخول موسم الحج عن إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك، ومتى تبدأ ومتى تنتهي؟ وكم يوما ستستغرق وكيف يمكن للأشخاص إنهاء معاملاتهم المالية خلال العطلة الرسمية لكل البنوك العاملة في مصر؟، وهو ما سنجيب عنه في التقرير التالي.

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك والهيئات

لم يُعلن البنك المركزي المصري عن إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك حتى الآن، لذا سيتمّ عرض أيام الإجازة وفقًا للمعلن من أجندة رئاسة مجلس الوزراء، كالآتي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك والقطاعين العام والخاص، من وقفة عرفات التي توافق يوم الجمعة 8 يوليو الجاري، يليها 3 أيام إجازة؛ السبت والأحد والإثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك على الترتيب.

متى تنتهي إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك؟

فيما يعد يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية الرسمية للبنوك العاملة في مصر، وبالتالي لم يتمّ تحديد إذا ما كانت إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك ستنتهي يوم الإثنين الموافق 11 يوليو على أن تستأنف البنوك عملها صباح اليوم التالي؛ أي الثلاثاء 12 يوليو، أم سيتمّ مدّ إجازة العيد حتى نهاية الأسبوع على أن يُستأنف العمل بدءا من الأحد 17 يوليو.

كما يُشار إلى أنَّ البنوك العاملة في مصر استأنفت عملها اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، بعد إجازة امتدت 3 أيام متتالية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتحرص البنوك المحلية على إتاحة خدماتها الرقمية التي تساهم في تخفيف الازدحام على الفروع، كما توفر للمتعاملين إمكانية إنجاز أغلب معاملاتهم البنكية عن بعد طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الـ24 ساعة، حتى أنَّه لم يعد من الضروري الذهاب للفرع إلا عند وجود حاجه ملحه لذلك.

ويشهد القطاع المصرفي المصري طفرة في زيادة أعداد المتعاملين مع الخدمات والمنتجات البنكية خاصة الرقمية، مثل الموبايل البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية والبطاقات، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي 2030