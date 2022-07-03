إجازة عيد الأضحى 2022.. 4 أيام للعاملين في القطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى 2022 استحوذت على جانب كبير من عمليات البحث عبر المحرك جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المصريين، خاصة العاملين في القطاع الحكومي والخاص، عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد إجازة عيد الأضحى 2022، للعاملين في القطاع الخاص والحكومي، كما يلي:

إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع الخاص

وفقا لمصادر حكومية، إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع الخاص 4 أيام فقط، تبدأ من يوم الجمعة 9 يوليو، وهو يوم وقفة عرفات، ويتبعه 3 أيام هي السبت والأحد والإثنين أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى، أي مجمل 4 أيام، وجميع هذه الأيام ستكون إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى

أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي، فإن موعد إجازة عيد الأضحى 2022، 3 أيام فقط، بعيدا عن يومي الجمعة والسبت وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتزامن إجازة عيد الأضحى 2022، مع يومي الجمعة والسبت الذين هما في الأصل إجازة رسمية لكثير من الجهات الحكومية، ما يعني أنّ الإجازة الفعلية التي سيحصل عليها العاملون بمناسبة عيد الأضحى هذا العام هي 5 أيام فقط.

إجازات متبقية خلال عام 2022

- يوم السبت 30 يوليو 2022 إجازة رأس السنة الهجرية.

- يوم السبت 8 أكتوبر 2022 إجازة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

يذكر أنّ إجازة عيد الأضحى 2022، تأتي في ضوء قرار لرئيس مجلس الوزراء المبني في ضوء نصوص ومواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بمنشآت القطاع الخاص، والعاملين بالقطاع الحكومي.