جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن.. تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك

تزامنًا مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة، يهتم الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن الجداول، ومنها جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن، وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الثانوية العامة في الأردن.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن مؤخرًا جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن للفرع العلمي والأدبي والدراسات الخاصة وكافة الفروع، وجاءت على النحو التالي:

مراعاة إجازة عيد الأضحى في جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن

ووفقًا للوكالة الأردنية، نشرت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن تضمن مراعاة بلاغ رئيس مجلس الوزراء في البلاد بخصوص موعد إجازة عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن معه.

يُذكر أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن يحظى باهتمام لما تحظى به امتحانات الثانوية العامة من اهتمام رسمي وإعلامي وحكومي في المملكة الأردنية كل عام، إذ تنشط الدروس الخصوصية لدى المعاهد والمراكز المعتمدة بالأردن الأيام القليلة المقبلة قبل الاختبارات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الأردن

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 الأردن، تبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحا فيما الثانية عند الواحدة ظهرا، حيث لا بد على جميع الطلاب الالتزام بهذا الموعد بدقة حتى لا يفقد حقه بالاختبار، ووفقًا للجداول يتقدم الطلاب النظاميون وطلبة الدراسة الخاصة وفق محتوى المناهج والكتب الدراسية للعام الدراسي 2021/2022 ويعمل بالتعاميم الصادرة عن إدارة المناهج والكتب المدرسية لهذه السنة.

وقبل الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بالأردن، كشفت وزارة التربية في الأردن مؤخرا عن أرقام جلوس الطلبة التي لا بد من إحضارها على الامتحان من أجل التقدم بسلام مع باقي الطلبة وبحق كامل