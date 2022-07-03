انطلاق فعاليات سابع جلسات وثيقة سياسة ملكية الدولة.. جذب مصانع عالمية لمصر

انطلقت فعاليات الورشة السابعة للحوار المجتمعي، بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، قبل قليل، والتي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع ممثلي عدد من الجهات الرسمية بالدولة، والخبراء، والقطاع الخاص.

وتركز ورشة العمل، التي ينظمها «معلومات الوزراء» اليوم عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، على قطاع الصناعات الهندسية، ويشارك فيها ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وكبرى شركات القطاع الخاص.

عصام عرفة: وثيقة سياسة ملكية الدولة تطمئن القطاع الخاص

وقال المهندس عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة تطمئن القطاع الخاص، وتسعى لتوطين التكنولوجيا، وجذب مراكز التصنيع العالمية لمصر.

وأضاف رئيس مصنع «المحركات»، أنّنا بحاجة لدراسة السوق، واحتياجاته، وحجم الطلب المتوقع مستقبلا، مشيرا إلى أنّ شركات القطاع العام حاليا تنافس في السوق، مثلها مثل القطاع الخاص.

عبدالصادق أحمد: الدولة تأخذ خطوات جادة نحو قطاع الصناعة

وقال المهندس عبدالصادق أحمد، مستشار غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ الدولة تأخذ خطوات جادة نحو قطاع الصناعة، عبر بروتوكولات تنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

ولفت مستشار غرفة الصناعات الهندسية، خلال مشاركته بالجلسة، انتباه الدولة إلى وجود أكثر من 50 شركة قطاع خاص تعمل في قطاع صناعة السفن، ما قد يغير رؤية الدولة المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

محمد أنيس: الإبقاء على استثمارات قطاع الصناعات الهندسية نظراً لأهميتها

وأكد المهندس محمد أنيس، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، حرص الهيئة على الإبقاء على الاستثمارات في قطاع الصناعات الهندسية، لما له من أهمية كبرى، مشيرا إلى إمكانية دخول الدولة في شراكات مع شركاء أجانب يكون لديهم تكنولوجيا متميزة، على أن يتم العمل على نقل تلك التكنولوجيا لـ«السوق المحلي».

وأضاف «أنيس»، خلال مشاركته في فعاليات ورشة العمل، أنّنا نحتاج لزيادة استثمارات الدولة في بعض الأنشطة، مثل صناعة إطارات السيارات، وصناعة الأوتوبيسات الكهربائية، وإنتاج البطاريات الليثيوم.

غادة الجندي تطالب بزيادة استثمارات الدولة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشارت المهندسة غادة الجندي، رئيس الشركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إلى وجود حاجة لإبقاء الدولة على استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بل وتزيد استثماراتها بهذا القطاع.

أحمد فكري يقترح إصدار وثيقة سياسة لقطاعات الصناعات التحويلية

ووجّه أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق وثيقة سياسة الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات.

وقال «فكري»، خلال الجلسة، إنّ هناك أهمية لأن تعلن الدولة عن وثيقة شبيهة لسياسة الدولة في كل من قطاعات الصناعات التحويلية، وباعتبارها وثيقة مكملة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار رأفت الخناجري، رئيس الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، إلى أنّنا نحتاج للتوسع في قطاع الصناعات التحويلية، لأنها الأقدر على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد بسيم سامي، رئيس شركة النصر لصناعة المحولات، أنّه يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة في تحسين البيئة التشريعية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المصري والأجنبي، مضيفا: «هناك قطاعات لا خلاف على أنّ القطاع الخاص يرغب فيها بشدة، منها على سبيل المثال صناعة السيارات، وصناعة الألومنيوم، وانتظار بيئة تشريعية أيسر».

وتابع: «شركات القطاع الخاص أقدر على النمو من شركات قطاع الأعمال العام، لأنها أقوى في التسويق، وأكثر مرونة في التفاوض مع المصنعين».

وقال أيمن سعيد، مدير عام شركة نيسان في مصر، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة لزيادة تنافسية الدولة المصرية إقليميا، لإقناع المستثمر الأجنبي بأنّه قادر على العمل في مصر.