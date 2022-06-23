انعقاد ثالث ورش عمل الحوار الوطني حول «وثيقة سياسة ملكية الدولة».. اليوم

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ثالث ورش العمل المتخصصة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور باقة من الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المُقرر أن تستعرض ورشة العمل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستماع لتعليقات الخبراء وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حول تلك الوثيقة، ومقترحاتهم بشأنها.

35 ورشة للحوار الوطني حول وثيقة سياسية ملكية الدولة

يأتي ذلك في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، بعقد عدد من ورش العمل المتخصصة حول الوثيقة، في إطار الحوار المجتمعي الذي أعلنت عنه الدولة حول تلك الوثيقة.

وسيعقد «معلومات الوزراء»، 3 ورش عمل أسبوعيا لمدة قرابة شهرين، بإجمالي 35 ورشة عمل، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بواقع جلسة متخصصة حول أحد القطاعات يوم الأحد من كل أسبوع، وأخرى بشأن أحد الصناعات يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ولقاء مع خبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتناوب، يوم الخميس من كل أسبوع.

واستهل «المركز»، سلسلة ورش العمل ضمن الحوار المجتمعي بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة يوم الأحد الماضي، بجلسة حول قطاع الزراعة، ثم أعقبها بأخرى حول قطاع الصناعات الغذائية أمس الأول الثلاثاء، على أن يعقد ثالث الجلسات اليوم الخميس، بمشاركة باقة من الخبراء، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ.

مقترحات بزيادة معدلات ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد

وتضمنت الجلسات السابقة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، مقترحات بزيادة معدلات ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة، لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأكيد الحكومة أنها لا تستهدف بيع الأصول فقط، لكنها تطرح عبر الوثيقة برنامجا لطروحات بالبورصة أو بالاندماج أو المشاركة في التمويل والإدارة، وغيرها من أشكال التخارج.

وأكدت الحكومة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، هدفها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخارج، دعما للنشاط الاقتصادي.