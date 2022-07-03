وزير الخارجية: مصر مستمرة في بذل كل الجهود للوصول لحل الأزمة الليبية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مصر تبذل الكثير من الجهود لحل الأزمة الليبية، خاصة تلك التي بُذلت في الحوار الدستوري الذي انعقد في القاهرة، واجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لتسوية الأوضاع، وعدم اللجوء لأي عمل عسكري آخر، متابعا: «يجب أن نعي أنّ الاضطرابات التي حدثت، مؤشر لعدم رضا قطاعات عريضة من الشعب الليبي، مع استمرار الأزمة».

منتدى الحوار الوطني الليبي

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير خارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، أنّ مصر سبق ودعمت منتدى الحوار الوطني الليبي، وما اتخذه من قرارات، لكن نرى أنّ ما اتخذه من قرارات ليست محل تنفيذ، لافتا إلى أهمية احترام ومراعاة الإطار الزمني المحدد.

وتابع وزير الخارجية، أنّ هناك قرار من مجلس النواب الليبي، يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، موضحا أنّ المجلس منتخب منذ عام 2014، ويعبر عن إرادة الشعب الليبي، وتأمل مصر بأن يكون هناك توافقا، خاصة مع وجود قدر من عدم الارتياح بين الأشقاء في ليبيا.

القضية الليبية

وأوضح شكري، أنّ مصر مهتمة بالقضية الليبية، بحكم الجوار والارتباط الوثيق بين الشعبين الشقيقين، وستستمر في بذل كل الجهود للوصول للحل الليبي الليبي، الذي يقود للعملية الانتخابية ويرسخ لشعبية كل مؤسسات الدولة، مؤكدا أنّ ليبيا يجب أن تتجاوز الخلافات، ويجب أن تخرج جميع القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضي الليبية.