سامح شكري يبحث مع نظيرته الفرنسية أزمة أوكرانيا والأوضاع في ليبيا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 20 يونيو الجاري، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية «كاترين كولونا»، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير قدم التهنئة لنظيرته الفرنسية على تولي مهام منصبها في 30 مايو الماضي، متمنيا لها التوفيق في مهمامها، وموجها لها دعوة لزيارة القاهرة لتعزيز العمل المشترك.

استمرار العمل الوثيق بين البلدين

كما أعرب عن التطلع لاستمرار العمل الوثيق بين البلدين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتنامية، مع الإشارة إلى التقدير لمشاركة الجانب الفرنسي في مشروعات التنمية الجارية في مصر.

أضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري عرض الجهود التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأهمية التتنسيق المصري الفرنسي لتعزيز جهود إنجاح المؤتمر.

تبادل وجهات النظر

كما تبادل الوزير سامح شكري ونظيرته الفرنسية وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في ليبيا.

وأشار السفير حافظ، إلى أن الوزير شكري ونظيرته الفرنسية اتفقا في ختام اللقاء على مواصلة التعاون الوثيق والتشاور لتحقيق مصالح البلدين، وتنسيق مواقفهما حيال مختلف القضايا.