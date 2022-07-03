شكري: لابد من التعامل مع قضية الأمن الغذائي بكل جدية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن الأزمة الأوكرانية الراهنة لها آثار كبيرة ومؤثرة على الإقتصاد العالمي، ومصر متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي، ومصر أكبر مستورد للحبوب في العالم وكانت تعتمد في الأساس على الإستيراد من كلا من روسيا وأوكرانيا، وهما الموردين الرئيسيين لتوفير الغذاء في مصر.

شكري: الاحتياطي يكفي احتياجاتنا وتعاقدنا على كميات قمح

وأضاف وزير الخارجية أن مصر لديها قدر من الإحتياطي الذي يوفي بإحتياجتها، وننظر ونتعاقد على توريد كميات للقمح من مصادر أخرى، ولكن ارتفاع الأسعار له عبئ وزيادة على موازنة الدولة للزيادة التي تضاعفت بأسعار الحبوب.

وأعرب شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين وزير خارجية النمسا عن أمله عن وجود تعامل ولو جزئي في الجهود التي تبذل على مستوى الأمم المتحدة لتوفير خروج آمن للسفن الحاملة للحبوب الأوكراني والروسي لتصل للدول المستوردة لأن الغذاء عنصر مهم، والأمن الغذائي لابد التعامل معه بكل جدية.

اتصالات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا

ولفت إلى الاتصال مع شركائنا بالإتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا ومع كل الأطراف لتيسير القضية الخاصة بالحبوب، وأيضا إستعادة الإستقرار ووقوف الأعمال العسكرية بصفة عامة واللجوء للمفاوضات لإنهاء الأزمة بشكل كامل لتخفيف العبئ على مصر والدول الأخرى، إتصالا بقضية الغذاء والضغوط الإقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار الوقود لما له أثر كبير على الدول النامية.