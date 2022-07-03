الأوقاف ترفع عدد الفائزين في مسابقة نبي الهدى إلى 3.. وإعلان السؤال رقم 13

أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم عن رفع عدد الفائزين في مسابقة نبي الهدى إلى 3 بدلا من فائزين اثنين، كما تم إعلان السؤال رقم 13 في مسابقة نبي الهدى «صلى الله عليه وسلم»، وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم فإنه سيتم يوميًّا وعلى مدار شهر كامل نشر أسئلة مسابقة «نبي الهدى»، بجوائز يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة من سلسلة «رؤية» مقدمة من وزارة الأوقاف.

مسابقة نبي الهدى

ووفقا لضوابط مسابقة نبي الهدى فإنه يعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم، وتذاع أسئلة المسابقة يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قبل أذان الظهر مباشرة.

السؤال الثالث عشر

وقد بثت إذاعة القرآن الكريم السؤال الثالث عشر من مسابقة نبي الهدى والذي جاء فيه:

ما اسم الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

ويمكن إرسال الإجابة على السؤال من خلال الرابط التالي من هنـــا

زيادة عدد الفائزين في مسابقة نبي الهدى وأعلنت إذاعة القرآن الكريم اليوم أنه نظرا للإقبال الكثيف جدا على مسابقة نبي الهدى وتشجيعا للنشء والطلائع على البحث ومتابعة المسابقات التثقيفية تقرر رفع جوائز مسابقة نبي الهدى اعتبارا من سؤال اليوم الأحد إلى 3 جوائز على النحو التالي:

-جائزة للمشاركين في المرحلة الابتدائية

-وجائزة للمشاركين في المرحلة الاعدادية

-وجائزة للمشاركين في المرحلة الثانوية.

وحددت مسابقة نبي الهدى منذ بدئها فائزاً واحداً عن كل يوم، لكنها قررت تحديد فائزين بدءاً من السؤال السابع نظرا لارتفاع عدد إجابات المشاركين والذي وصل إلى 1518 متسابقًا، ونظرًا لارتفاع أعداد الإجابات الصحيحة والمتميزة تقرر اختيار فائزين اثنين اعتبارًا من إجابة السؤال السابع.

الفائزون بجائزة السؤال 12 في مسابقة نبي الهدى

وأعلنت إذاعة القرآن الكريم أنه قد شارك 1720 متسابقا في الإجابة على السؤال رقم 12 ضمن مسابقة نبي الهدى، وفاز بالجائزة كلا من:

- الطالبة مي هاني محمد حفني بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة عزبة جرمون الابتدائية نجع حمادي بمحاقظة قنا

- الطالبة ريتاجح محمد زيدان رضوان بالصفة الثاني الاعدادي بمدرس ابنوب الاعدادية بمحافظة اسيوط.

وفازت كل منهما بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير.