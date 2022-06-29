مسابقة نبي الهدي.. السؤال التاسع عن اسم ناقة النبي «رابط الإجابة»

أعلنت مسابقة نبي الهدى التي تنظمها وزارة الأوقاف، وإذاعة القرآن الكريم، أسماء الفائزين بجائزة السؤال الثامن، كما أعلنت عن السؤال التاسع، وقالت إذاعة القرآن الكريم إن المسابقة يومية للطلائع والشباب حتى سن الـ18 بجائزة يومية مقدارها 500 جنيه.

السؤال التاسع في مسابقة نبي الهدى

وأعلنت مسابقة نبي الهدى عن السؤال التاسع الذي ينص على: ما اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟

ويمكن إرسال الإجابة على السؤال التاسع من مسابقة نبي الهدى على الرابط التالي: من هنـــا

مبادرة نبي الهدى

وأكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار مبادرة «نبي الهدى صلى الله عليه وسلم» لبيان عظمة أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إطار التعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم، شارك 1518 متسابقًا في الإجابة على السؤال السابع في مسابقة نبي الهدى، ونظرًا لارتفاع أعداد الإجابات الصحيحة والمتميزة تقرر اختيار فائزين اثنين اعتبارًا من إجابة السؤال السابع، وبعد إجراء القرعة بين الإجابات المتميزة فاز كل من:

الطالبة آية رأفت أحمد أحمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة المستشار حلمي عبد الآخر للتعليم الفني بطهطا مركز المراغة من محافظة سوهاج.

الطالب معاذ صبحي محمد مجاهد بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الرياض للغات بحدائق القبة من محافظة القاهرة.

وفاز كل منهما بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير.

ولمتابعة أسئلة مسابقة نبي الهدى والإجابة على الأسئلة يمكن المتابعة على الرابط التالي: من هنـــا.