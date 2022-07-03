ظهرت نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة الأقصر، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لمختلف تخصصات التعليم الثانوي الفني بمحافظة الأقصر، والذي يشمل التعليم الثانوي الفني الصناعي، والتعليم الفني الثانوي الزراعي، والتعليم الفني الثانوي التجاري، والتعليم الثانوي الفني الفندقي، بنظام 3 و5 سنوات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لمحافظة الأقصر ستعلن إلكترونيا، عبر رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الأقصر.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الأقصر

ويمكن الوصول إلى رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة الأقصر، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، وكتابة رقم الجلوس واسم الطالب، لتظهر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمحافظة، ونتيجة الطالب بدرجات كل مادة.

وزير التربية والتعليم يهنئ أوائل شهادات التعليم الفني بالنتيجة

وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالا هاتفيا بأوائل شهادة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات: «الثانوي الفني، الثانوي التجاري، الثانوي الصناعي، والثانوي الفندقي»، لتهنئتهم على تفوقهم خلال العام الدراسي الحالي، وما بذلوه من جهد في الامتحانات التي استمرت لأكثر من شهر، بين نظري وعملي، متمنيا لهم دوام التوفيق.