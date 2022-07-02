نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة سوهاج.. خطوات الاستعلام

أكدت وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة سوهاج قريبا، وذلك عقب الانتهاء من رصد الدرجات وتحديد الأوائل في كل شعبة، لتصبح النتيجة جاهزة للاعتماد من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ومن ثم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكترونى خلال ساعات.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة سوهاج

وللحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة سوهاج اضغط هنا، للدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم وكتابة الاسم ورقم الجلوس، ليظهر اسم المدرسة والمحافظة والإدارة التعليمية ودرجات الطالب وترتيبه وفقا للشعبة التي ينتمي لها.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية مركزية

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 هذا العام ستُعلن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى تنفيذ كل العمليات المتعلقة بإعلان النتيجة وزاريا بشكل مركزي هذا العام.

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن امتحانات التعليم الفني بمحافظة سوهاج بشقيها النظري والعملي استمرت لأكثر من شهر.

143 لجنة امتحانات في سوهاج

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة سوهاج جرت داخل 143 لجنة امتحان رئيسية في 11 إدارة تعليمية بمراكز المحافظة، منها 85 لجنة بالتعليم الفني التجاري تضم 22986 طالبا، و51 لجنة بالتعليم الفني الصناعي تضم 20492 طالبا، و7 لجان بالتعليم الفني الزراعي، تضم 2895 طالبا، ليصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات التعليم الفني إلى 46373 طالبا.