رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في الغربية 

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى. جاء ذلك خلال اعتماد الوزير نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022.

ويبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث تشغل تلك النتيحة اهتمام الآلاف من العائلات في محافظة الغربية، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور، في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 لمعرفة النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك الضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في الغربية

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج وهو https://fany.emis.gov.eg/

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار الى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.