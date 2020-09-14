محافظ الدقهلية يُكرم الأولى على الجمهورية في "الدبلوم الفني"

كرّم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الطالبة "فاطمة كامل الأطرش" بمدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات، الأولى في امتحانات الدبلوم الفني الصناعي، على مستوى الجمهورية.

وخلال لقاء التكريم الذي جرى اليوم، قدم المحافظ للطالبة وولي أمرها التهنئة على هذا التفوق الذى جاء ليؤكد نبوغ وتفوق الدقهلية بأبنائها فى جميع المراحل التعليمية مشيرًا إلى أن المحافظة دائما تحتل الصدارة فى كافة مجالات الفكر والأدب والثقافة والفن والطب والعلم والدين.

وأكد أن هذا التميز يضاف إلى رصيد الدقهلية، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من الأجيال القادمة ليحذو حذوهم.

ومنح المحافظ الطالبة شهادة تقدير تأكيدًا لنبوغها وتفوقها متمنيًا لها مستقبلا باهرًا، ووجه الشكر لولي أمرها على حسن رعايته ومساندته لها لتحقيق هذا التفوق على مستوى الجمهورية ، حضر التكريم محمد حمص رئيس مركز ومدينه المطرية.