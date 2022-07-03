عاجل.. نقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 161 عضوا

أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا.

سبب إسقاط القيد

وأوضحت اللجنة، أنه تم إسقاط القيد للأعضاء بعد إثبات برينت التأمينات الخاص بكل منهم عمله في مهنة غير المحاماة.