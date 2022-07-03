رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. نقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 161 عضوا

كتب:

إسراء سليمان
04:58 م | الأحد 03 يوليو 2022
نقابة المحامين

نقابة المحامين

أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا.

سبب إسقاط القيد 

وأوضحت اللجنة، أنه تم إسقاط القيد للأعضاء بعد إثبات برينت التأمينات الخاص بكل منهم عمله في مهنة غير المحاماة.

اقرأ المزيد:

نقابة المحامين تعلن عن صندوق التكافل التكميلي الجديد

عاجل.. نقابة المحامين تعلن اسقاط القيد عن 373 عضوا

نقابة المحامين تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين بشأن سرقة ملفات تصديق العقود

تفاصيل اقتحام نقابة المحامين اليوم وسرقة ملفات تصديق العقود
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.