تفاصيل اقتحام نقابة المحامين اليوم وسرقة ملفات تصديق العقود

كشف المحامي عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، عن واقعة اقتحام النقابة اليوم وسرقة عقود منها، مؤكدًا أن المحامي خالد أبو كراع ومجموعة من مجلس نقابة القاهرة الجديدة حضروا للنقابة اليوم، وسطوا على ملفات تصديق العقود من داخل النقابة رغمًا عن الموظف.

خلاف بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب الراحل

وأضاف هريدي في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «قام الموظف بتحرير محضر، محضر حمل رقم 2859 إداري قصر النيل لسنة 2022، واتهمهم فيها باقتحام مقر النقابة العامة للمحامين وسرقة إيصالات التصديق على العقود المؤمنة».

وتعود الواقعة إلى الخلاف الذي نشب بين مجموعة من مجلس نقابة القاهرة الجديدة، والنقيب الراحل رجائي عطية، حيث كان الأخير أصدر قرارًا في شهر فبراير الماضي من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، التي امتنعت عن تطبيق نظام التصديق على العقود الذي أقرته النقابة العامة لجميع النقابات الفرعية.

َوأكد القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وحيث لا تزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ممتنعة عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون، وللنظام النقابي الذي تلتزم به كافة النقابات الفرعية، بإقامتها نظاما خاصا للتصديق على العقود بدون رقيب ولا حسيب، الأمر الذي عرض أموال المحامين للاستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم به.

مستحقات النقابة العامة للمحامين

ووفقا للقرار، كان النقيب الراحل قد أمهل نقابة القاهرة الجديدة الفرعية يومين لتصحيح الأوضاع، في 23 فبراير، إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط، وفي ذمة مجلسها السابق والحالي ما يزيد على 16 مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التي هي حق المحامين، مشيرا إلى أن ما يحدث يعد انحرافا وتفريطا في حقوق المحامين، وأموالهم، وبما يعد في القانون تسهيل استيلاء على المال العام بغير حق، وإضرارا عمديا وجسيما به، ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين في تسجيل العقود».

واختتم: «طبقا للسلطات المقررة للنقابة العامة وللنقيب العام في قانون المحاماة، قررنا أن يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع في دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالنقابة العامة اعتبارًا من صباح 27 فبراير، ويحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق، وعلى المدير العام للنقابة العامة، ومدير إدارة التصديقات، افتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود، اثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسي بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادي النهري».