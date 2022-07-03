برلماني: مصر بحاجة لتعاون دولى في تنمية الصناعة للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أهمية وجود تعاون دولى في قطاع التنمية الصناعية، من خلال عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الدول والجهات الخارجية التي تربطها علاقات جيدة مع مصر.

تعاون دولى في قطاع التنمية الصناعية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، بحضور مع وزيرة التعاون الدولي، د رانيا المشاط، لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وقال عصام، إن ملف التعاون الدولى من الملفات الهامة، التي يمكن أن نستفيد منها في قطاع الصناعة، لاسيما في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة حجم التصدير إلى 100 مليار دولار، ووجه عضو مجلس النواب، سؤال إلى الوزيرة رانيا المشاط، بشأن مدى جهود الوزارة في تحقيق ذلك التعاون في قطاع الصناعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا في ظل استعداد مصر لتنظيم مؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، بحضور مختلف دول العالم، لابد أن يكون هناك رؤية للتعاون الدولى في هذا الشأن، متسائلا، عن الدور الذى يمكن أن تقوم به وزارة التعاون الدولى، مع الدول التي ستشارك في فعاليات القمة، ومنها الدول الأكثر تلوثا للمناخ.

الأمن الغذائي

وكانت وزيرة التعاون الدولي د رانيا المشاط، أكدت أن الأمن الغذائي، يأتى على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، فى ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الأمن الغذائى مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية فى 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

مشروعات تنمية سيناء

وتحدثت الوزيرة أيضا عن مشروعات تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 أل فمواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.