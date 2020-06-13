محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات تنمية شرم الشيخ

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، خطة تنفيذ بعض المشروعات ذات الأولوية لتنمية مدينة شرم الشيخ، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.

وقال المحافظ إنه سيجري إنشاء مشروعات بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، تجعل المدينة على رأس المدن السياحية العالمية، مثل إقامة مارينا اليخوت، وفورميلا، وميدان الفروسية، وتوسعات مطار شرم الشيخ، وإنشاء مركز رجال الأعمال، وذلك في ضوء رؤية تنمية مدينة شرم الشيخ.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ في إعداد تلك المشروعات ذات الأولوية الملحة للتنمية.