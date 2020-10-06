تنمية سيناء.. مشروعات عملاقة للدولة في كل شبر من "أرض الفيروز"

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، تنمية سيناء على رأس أولوياته، إيمانا منه بأهميتها الاستراتيجية وعرفانا بتضحيات الأهالي المستمرة عبر التاريخ، لذا سابقت الدولة الزمن لتنفيذ عدة مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات، جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة "extra news".

من بين هذه المشروعات، تنفيذ الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، وهي أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، والتي تعتبر شرايين حياة جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، بالتزامن مع استكمال منظومة الكباري العائمة والتي تنتشر على طول الخط الملاحي لقناة السويس لخدمة المناطق السكانية والتجارية والحيوية بين الشرق والغرب.

كما تم العمل على إنشاء شبكة واسعة من الطرق ضمت إنشاء 26 طريق بلغت أطوال 2022 كيلو متر، وفي مجال البينة التحتية تم تطوير مطار البردويل الدولي للأغراض المدنية بالإضافة إلى تطوير مطار العريش الدولي، وجار تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ الأخرى على ساحل البحر المتوسط.

وعلى مستوى المشروعات السكانية، اتجهت الدولة لإنشاء مدن جديدة وتزويدها بكافة الخدمات التي يحتاجها إليها المواطنون، مثل مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، كما تم إنشاء تجمعات عمرانية جديدة مصممة على أحدث التقنيات شمالا وجنوبا.

وفي مجال المنشآت التعليمية، تم إنشاء جامعة الملك سلمان ولها 3 أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بالإضافة إلى جامعة العريش والعديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدارس الحالية.

أما على مستوى الصحة، فتم رفع كفاءة وتطوير عددا من المستشفيات المركزية والوحدات الصحية ووضع حجر الأساس لأخرى جديدة، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة عدد من نقاط الإسعاف مع توفير عدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل الدولة على زيادة الرقعة المزروعة في سيناء خاصة بعد الانتهاء من سحارة سرابيوم ومشاريع معالجة مياه المصاريف، بالإضافة إلى المياه المتوفر من ترعة السلام كما أنشئت الدولة العديد من محطات تحلية المياه والآبار.

وبشأن مجال التنمية الصناعية، فتضمنت تطوير مصنع العريش للأسمنت فضلا عن إنشاء مجمع لإنتاج الرخام والشركة الوطنية للصناعات الغذائية برفح، وتأهيل تجهيز البنية التحتية الأساسية للعديد من المصانع، كما يجرى العمل في مشروع شرق بورسعيد، وإنشاء أرصفة بحرية ومناطق لوجيستية ومزارع سمكية.

وعلى المستوى الرياضي، فتم إنشاء المدن الشبابية بجنوب وشمال سيناء والصالة المغطاة بالعريش، والتي تعد من أحدث المشروعات الرياضية العملاقة.